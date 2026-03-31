◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人のＥ・ルシアーノ投手が開幕３戦０封と快投を続けている。２―２の６回から２番手で登板。３番・岡林を左飛、４番・岡林を見逃し三振、５番・石川を中飛に料理。わずか８球で中日のクリーンアップに快音を許さなかった。ＳＮＳ上では「素晴らしい」「良すぎる」「神では」「勝ちパターンあるぞ」と、称賛の声も集まった。一方で、守護神・マルティネスが昇格