フィギュアスケート女子で２０２４年世界選手権代表の吉田陽菜（２０＝木下アカデミー）の決断に対し、多くのファンがねぎらいの言葉を寄せている。６歳で競技を始め、１２歳で大技のトリプルアクセル（３回転ジャンプ）を着氷。木下アカデミーに移籍後は、浜田美栄コーチのもとで２３年グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦中国大会で初優勝を果たすと、ＧＰファイナルでは銅メダルを獲得するなど、世界の第一線で活躍してきた。