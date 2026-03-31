◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（３１日・エスコンフィールド）日本ハムの先発・細野晴希投手が、７回までノーヒットピッチングを継続している。細野は初回、先頭の高部に四球を与えたが、続く藤原を遊ゴロ併殺打に打ち取り波に乗った。後半に入っても、６回は８番からの打順で３者連続三振。７回はわずか７球で３者凡退と快投を続けている。１５０キロ前後の真っすぐに、スライダー、スプリットのコンビネーションもさえ