鹿児島県湧水町・稲場崎の桜並木から中継でお伝えします。 こちらは旧山野線の線路跡240メートルにわたって、およそ80本のソメイヨシノが植えられています。現在、満開です。 こちらの桜並木の見どころは、何といってもライトアップです。このライトアップは、地元の住民およそ15人のかたで設置、運営していて、今年で5年目になるということです。 そして、桜並木の隣には田んぼがありますが、その田んぼも地元の方がこの