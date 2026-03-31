元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞さん（37）が2026年3月26日、自身のインスタグラムを更新。花がデザインされたタイトなノースリワンピ姿を披露した。「春を感じています」浅田さんは、「まだ冷たさを残す風の中で、桜がそっと咲きはじめましたね」といい、和柄の黒いワンピース姿で笑顔をみせるショットを投稿した。また、「重なる出来事が、人生の断片をそっと紡いでいく、そんな季節にやさしく包まれながら、春を感