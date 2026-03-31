本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模 3/31（火） EUR/USD 1.1350（15億ユーロ） 1.1450（6.30億ユーロ） 1.1495（8.79億ユーロ） 1.1500（29億ユーロ） 1.1525（9.38億ユーロ） 1.1550（8.06億ユーロ） 1.1600（17億ユーロ） 1.1650（11億ユーロ） USD/JPY 157.00（5.31億ドル） 159.00（5.70億ドル） GBP/USD 1.3250（6.14億ポンド） 1.3400（5