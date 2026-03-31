フィギュアスケートの世界選手権で4度目の優勝を飾った坂本花織選手が3月31日に帰国。現役最後の舞台となる世界選手権で優勝を果たし、帰国後にインタビューに応じました。首にメダルをかけて報道陣の前に姿を見せ、有終の美を飾った心境を語りました。選手として最後の大舞台で、合計点で自己ベスト更新。「今大会で現役最後と決めていたので、完全優勝できてほっとしているし、いい締めができた」と振り返りました。現役引退をす