限定品の「ポケモンカード」3枚をだましとったとして、東京地検は31日、男1人を起訴しました。2024年、都内のホテルで30代の男性に対し、限定品の「ポケモンカード」3枚を5100万円で購入すると言って、実際には、現金100万円と現金に見せかけた大量の紙の束を渡してカードをだまし取った罪で、東京地検は31日、54歳の男を起訴しました。一方、ともに逮捕された38歳と52歳の男性については、「関係証拠の内容をふまえて判断した」と