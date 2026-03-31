元ＳＫＥ４８でタレント・北野瑠華が３１日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。北野はドレス姿の写真、直筆の文書を投稿し、「私事ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。さらに「そして同時に、長年お世話になりました所属事務所を本日をもちまして退所いたしました」とし、新たなスタートを切ることも明かした。続けて「ファンの皆様の応援、関係者の