「阪神−ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）先発した阪神の才木浩人投手（２７）は６回４安打１失点の好投。勝ち投手の権利を得てマウンドを降りた。初回からエンジン全開だった。先頭の牧への６球目にいきなり１５８キロの直球を投じた。これまでの自己最速は１５７キロ。続く度会に対しても１５８キロを投じるなど、この日はスピードに磨きがかかっていた。二回先頭には山本に、この日、初安打となる左翼線への二塁