自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、15歳の息子・真輝さんと春休みを楽しむ親子ショットを披露した。【映像】生後2年以上入院した息子の入院中の姿や親子ショット（複数カット）2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送り、呼吸器障害・知的障害・身体障害と3つの障害を抱えている。SNSでは、右半身にまひのある真輝さんが左手で母の当選を