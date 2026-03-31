いよいよ春本番を迎えます。気象台は31日、新潟市で、桜の開花を発表しました。3月の開花は、3年ぶりだということです。31日午前、新潟市の鳥屋野潟公園を訪れた気象台の職員。ソメイヨシノの標本木で開花の条件を満たしているかを確認しました。＜新潟地方気象台水野太治 主任技術専門官＞「5、6輪以上のつぼみが開花しているのを確認しましたので、 本日、桜の開花を発表させていただきたいと思います」気象台によると、平年と