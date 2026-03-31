3月31日（現地時間30日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、ホームのフロストバンク・センターでシカゴ・ブルズを129－114で下し、9連勝を飾った。 ウェスタン・カンファレンス2位のスパーズ（57勝18敗）は、すでに「NBAプレーオフ2026」出場が決定。3月を14勝2敗で終えたこのチームは、2月2日以降でリーグベストの25勝2敗と白星を量産している。 ブルズ