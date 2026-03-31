招集外の遠藤航や守田英正を含め、数多くいる日本代表のボランチ候補の中でもここ3、4か月間にじわりじわりと成長を見せている選手がMF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)だ。先発したスコットランド戦ではチームに勢いと落ち着きの両方をもたらし、1-0の勝利に貢献。イングランド戦はベンチスタートが濃厚とはいえ、試合展開に応じてピッチ内のバランスを再構築する役割やクローザーとしての役割を与えられる可能性はありそうだ。