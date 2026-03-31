スコットランド戦に2シャドーの一角として先発出場し、数々のチャンスをつくった日本代表MF鈴木唯人(フライブルク)がイングランド戦を前に静かに闘志を燃やしている。「選手としてはいつでも準備しておかないといけない」。訪れるチャンスに備えている。途中出場が想定される中で意識するのは、あくまでチームの勝利だ。「まずはチームが勝つためにというのが一番」。そのうえで、試合状況に応じたプレーを選択し、守備から入