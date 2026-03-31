俳優の小芝風花がInstagramを更新し、自作のピクミン帽子を複数の投稿で披露した。 参考：『映画 えんとつ町のプペル』続編で光る小芝風花の存在感ナギの感情が宿った歌声と芝居 投稿された写真にはピンクの羽ピクミン、淡い緑色のヒカリピクミン、黒色の岩ピクミン、水色の氷ピクミンそれぞれの帽子を着用した姿が。どれも紐付き帽子の形になっており、衣装やポーズも含めてそれぞれのピクミンになりきった小芝が森