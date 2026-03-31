サウサンプトンのトンダ・エッカート監督はMF松木玖生を「非常に重要な選手」として見ているようだ。英『DailyEcho』が伝えた。今季、期限付き移籍していたギョズテペ(トルコ)からサウサンプトンに復帰した松木。シーズン中盤までは出場機会が限られたが、ウィリアム・スティル監督が解任され、U-21チームを率いていたエッカート氏が指揮を執り始めると、徐々にピッチに立つ時間を増やしていく。そして、チャンピオンシップ(