フェラーリが運営するワークス・レーシングチーム、スクーデリア・フェラーリが3月26日、Xを更新。シャルル・ルクレール（28）の写真を投稿した。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 「Getting the full Japanese experience」と投稿されたのは、ルクレールが着物を着たオフシ