F1ドライバーの角田裕毅（25）が3月26日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。 【画像】“激ヤセ”で話題の元木大介、20kg減の真相を初公開「安心しました」「変わらず格好いい」 「casual night in tokyo」と公開されたのは、角田が車の助手席に乗ってほほ笑む写真。その他、ラリードライバーの勝田貴元（33）とのツーショットやレッドブルを飲む姿など全11枚の写真を投稿した。