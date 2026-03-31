本日の日経平均株価は、中東情勢を巡る不透明感からリスク回避の売りが継続し、前日比822円安の5万1063円と4日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は8社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、今期経常は19％増で2期ぶりに最高益を見込むジェイ・エス・ビー [東証Ｐ]な