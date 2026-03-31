サンフレッチェ広島レジーナが選手主体で行った「自由すぎる女王の大祭典」。大いに盛り上がった大祭典当日の様子を有田優理香アナウンサーが取材しました。■有田優理香リポート「あたたかな日差しに包まれたエディオンピースウイング広島。いよいよ大祭典当日。多くの人がワクワクした表情でスタジアムへと向かっていきます。」■開門カウントダウン「3・2・1…ようこそー！」今年も「自由すぎる