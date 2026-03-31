この記事をまとめると ■トラックドライバーが一般車両に求める「やさしい運転」を紹介 ■制動距離と死角の大きさが弱点なので車間距離と早めの合図が事故回避につながる ■死角回避と譲り合いが安全運転の鍵となる トラックドライバーから見た一般乗用車のやさしい運転 高速道路や一般道を走っているときに巨大なトラックが前を走っているとついつい邪魔だなと思ってしまったことはないだろうか。しかし、トラックのドライバー