アイドルグループ「SAY-LA」で、ひときわ強い輝きを放つメンバー・わらび。そのキャリアは決して平坦な道ではなかった。セーラームーンに憧れてダンスを始め、AKB48を見てアイドルを志した少女。その道程で直面した深い挫折と、そこから立ち上がった強さの源泉に、スポニチ東京本社でのインタビューで迫った。（「推し面」取材班）高校時代に地元の福岡で一度アイドルの夢を掴んだ彼女は、大学進学を機にステージを降りる。し