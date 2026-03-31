2回、先制本塁打を放ちナインに迎えられる中日・サノー＝バンテリンドーム中日の新外国人サノーが巨人戦の二回にソロを放った。開幕から4試合目、13打席目で出た来日初安打は本塁打に。待ちわびた一発に「1本出てほっとした」と胸をなで下ろした。ウィットリーに対して粘って8球目、甘い変化球を豪快に引っ張った。打球は左翼席中段へ一直線。ベンチに向かってあだ名にちなんだゴリラのポーズを披露し、喜びを爆発させた。30日