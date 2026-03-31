都内のアパートに侵入し現金およそ1000万円などを盗んだとして逮捕された30歳の男性について、東京地検立川支部は不起訴処分としました。去年12月、東京・立川市のアパートの一室に侵入し、現金およそ1000万円と財布やバッグなど時価およそ500万円相当を盗んだとして、警視庁に逮捕された5人のうち、30歳の男性ら3人について、東京地検立川支部は31日、不起訴処分としました。不起訴の理由について、東京地検立川支部は「諸般の事