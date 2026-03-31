参院本会議は31日、NHKの2026年度予算を賛成多数で承認した。事業収入を前年度比2.4％増の6180億円、支出を6.8％増の6871億円と見込んだ。赤字予算は4年連続。積立金を充てて赤字を穴埋めする。NHKは放送法に基づき、毎年度の予算を国会に提出し、承認を得る必要がある。