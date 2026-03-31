体操男子でパリ五輪の団体総合金メダルに貢献した萱和磨（29）が31日、同日で所属のセントラルスポーツを退社することを交流サイト（SNS）で発表した。「体操競技は新たな形で続けていきます」と投稿し、詳細は4月1日に報告するとした。