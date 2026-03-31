前半終了間際、敵陣に攻め込む桐蔭学園＝熊谷ラグビー場（花輪久写す）ラグビーの全国高校選抜大会は３１日、埼玉・熊谷ラグビー場で決勝が行われ、桐蔭学園は東福岡（福岡）に２２─３３で敗れ、２大会連続の優勝はならなかった。桐蔭が１５人制の全国大会で負けるのは２０２４年の全国選抜大会準決勝以来。前半は激しい点の取り合いとなり、１７ー２８とリードされて折り返した。風上の後半２分にＷＴＢ大久保のトライなど