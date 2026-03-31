SKE48元メンバーでタレントの北野瑠華が31日にInstagramを更新し、結婚したことを報告。同時に所属事務所を退所したことを発表した。【写真】北野瑠華、透け感のあるキャミソール姿がかわいい【コメント全文】皆様へ私事ではございますがこの度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。そして同時に、長年お世話になりました所属事務所も本日をもちまして退所いたしました。ファンの皆様の応援、関係者の皆様の