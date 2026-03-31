俳優の矢代卓也（２６）が３１日に自身のＸを更新。同日をもって所属事務所を退所、芸能活動に区切りをつけることを発表した。矢代は「この度、２０２６年３月３１日をもちまして、契約満了に伴い、ソニー・ミュージックエンタテインメントを退所し、芸能活動に一区切りをつけることといたしました」と報告し「これまで約１１年間にわたり支えてくださった関係者の皆様、そして温かく応援してくださった皆様に、心より深く感謝