◆第３５回チャーチルダウンズＣ・Ｇ３（４月４日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）＝３月３１日、美浦トレセン唯一の牝馬として出走するファンクション（牝３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父アルアイン）は、美浦・坂路で６２秒５―１４秒８。しまいに少しペースを上げる形で駆け上がった。「競馬後は疲れが出やすいですが、今回はそういうこともなく、立ち上げが楽でした」と相田助手は順