◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（３１日・京セラＤ）阪神・才木浩人投手が６回４安打１失点と好投した。初回先頭の牧の６球目に自己最速１５８キロをマーク。勢いに乗ると、ＤｅＮＡ打線の粘り強い攻撃に屈せず、６回の筒香のソロ１本にまとめた。昨季もホーム開幕戦を任されたが、ＤｅＮＡ相手に６回途中７安打４失点で負け投手に。再戦の舞台で同じ轍は踏まなかった。