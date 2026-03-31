HAGANEが、新曲「Black Diamond」のMVを公開した。2026年初リリースとなる本作「Black Diamond」は、’80年代のLAメタルを彷彿とさせる正統派ハードロックサウンドだという。楽曲は今回もSakura（G）が書き下ろしたもので、耳に残るシンプルなリズムギターとテクニック満載のギターソロに加え、イントロからシンセサイザーにいたる細部にまで’80年代ハードロックスタイルを意識した楽曲に仕上がっているとのことだ。さらには、公