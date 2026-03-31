◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・バンテリンドーム）中日の金丸夢斗投手が、今季初登板初先発し、６回５安打２失点で降板。５回まで２点をリードしていたが、６回に同点を許し、勝利投手の権利を失った。１５０キロ超の速球とキレのあるスライダーで、５回まで２安打と好投した。だが、２―０の６回だった。浦田とキャベッジの安打で２死一、三塁とすると、松本剛の右前打で、１点を返された。さらに、松本剛の二盗