shallmが、新曲「何なんですか？」を2026年4月8日に配信リリースすることを発表した。さらに、同日20時にMVも公開されることも決定した。「何なんですか？」は、TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。MVでは、壁一面が書初めで埋め尽くされた武道場で、ボーカル・liaとキャストらが“パラパラ”に挑戦しているというので、公開を楽しみにお待ちいた