男子プロゴルフツアーの今季国内開幕戦、東建ホームメイトカップ（４月９〜１２日、三重・東建多度ＣＣ名古屋）の出場予定１３０選手が３１日、発表された。２０２１年＆２４年大会覇者で米男子ツアーを主戦場とする金谷拓実（２７）＝ＳＯＭＰＯひまわり生命＝、昨季の日本ツアー賞金王で今季は欧州ツアーに参戦中の金子駆大（こうた、２３）＝ＮＴＰホールディングス＝、昨年大会覇者の生源寺龍憲（２７）＝フリー＝も出場登