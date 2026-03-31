◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（３１日・神宮）活動を休止していた人気者の球団マスコット「つば九郎」が、１年ぶりに活動を再開。しかし５回終了時の名物芸「くるりんぱ」は披露しなかった。バズーカを右手羽を持ち登場。観客を沸かせた。復帰戦となったこの日は試合開始が予定より３０分遅れた。午後５時５４分に「とりごや」と呼ばれる一塁側ベンチ横の通路から登場すると右足から踏み出し、グラウンドへ深々と一礼