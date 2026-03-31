GENERATIONSが、10月31日より始まるアリーナツアーに先駆けて＜GENERATIONS PARALLEL POST 2026＞の開催を発表した。＜GENERATIONS PARALLEL POST 2026＞は、GENERATIONSそれぞれの“QUEST”をひと足早くDREAMERS（ファンの呼称）に届けるべく実施が決定したという。2021年に開催された＜GENERATIONS LOVE POST＞が名前とカラーを改め、＜PARALLEL POST＞へと進化し、全国各地を巡る。なおチケットは、4月6日15時よりGENERATIONS O