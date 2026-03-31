気温が少しずつ上昇し、いよいよ本格的に春服の出番。日差しも強くなる中で、紫外線や暑さも気になってくる時期です。そんなこれからの季節にぴったりのアイテムを、今回【ハニーズ】で発見しました。編集部がリサーチしたのは接触冷感やUVカット、遮熱といった機能を備えたカーディガン。プチプラながら機能性に加えてデザイン性も高く、1枚あればデイリーコーデで大活躍の予感です。 春夏コ}