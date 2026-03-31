筆者が役所の総合受付で見かけた、車椅子の高齢男性と金髪ピアスの若者。付き添いの孫だと思っていたのですが、実は思いもよらない関係でした。さりげない優しさと、思い込みに気づかされた出来事です。 役所で見かけた“今どきの若者” 役所に行ったときのことです。総合受付に並んでいると、前に車椅子に乗った高齢の男性と、その車椅子を押している若い男性がいました。若い男性は金髪にピアス。服装もわりと派手で、いわゆ