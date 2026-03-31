１４歳だった１９９２年バルセロナ五輪・競泳女子２００メートル平泳ぎで金メダルを獲得した岩崎恭子さん（４７）が、３１日に自身のインスタグラムを更新。フォーマルな装いが反響を呼んでいる。インスタグラムに「先日母校へ原先生と打ち合わせをして撮影も〜ありがとうございました〜」とつづり、プールサイドでのショットをアップ。黒のドレス姿の立ち姿を披露した。この投稿にファンからは「恭ちゃん、今日はなん