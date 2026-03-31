◆センバツ最終日▽決勝大阪桐蔭７−３智弁学園（３１日・甲子園）第９８回センバツ高校野球大会の決勝が行われ、大阪桐蔭が１０年ぶり２度目の優勝を狙った智弁学園（奈良）を下し、春夏通算１０度目の甲子園優勝を果たした。近畿勢対決を制し、春は２２年以来、４年ぶり５度目の頂点。春夏通算１０度目の優勝は１１度の中京大中京に次ぐ偉業となった。「おかわり君」の愛称で知られる西武・中村剛也内野手（４２）の長男