映画「プレデター」などで知られる、俳優で政治家のアーノルド・シュワルツェネッガーの息子ジョセフ・バエナ(28)が、初出場のボディビル選手権で優勝した。元家政婦のミルドレッド・パトリシア・バエナさんとの隠し子であるジョセフが、NPCナチュラル・コロラド州大会でオープン・ボディ・ヘビーウェイト級などを含めた数々の部門で1位を獲得した。 【写真】シュワちゃん自ら隠し子を指導父子