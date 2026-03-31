フジテレビ系ドラマ「ヤンドク!」に出演するなどした女優の八重澤ひとみ(42)が3月31日、自身のSNSを更新し、同日で所属事務所を退所することを報告した。 【写真】「ヤンドク！」出演場面のオフショット母親役で登場した 「皆さまへ大切なご報告を申し上げます」とコメントして掲載した文書の全文は以下の通り。 ◇◇私、八重澤ひとみは、2026年3月31日をもちまして株式会社アンカットを退所いたします 所属して