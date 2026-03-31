現役女子高校生シンガー・ソングライターのtuki.が31日、自身のSNSを更新。「日頃より応援してくださっている皆さまへ」のタイトルで「令和八年三月三十一日をもちまして、tuki.(16)は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました」と報告した。 【写真】tuki.が発表した「活動終了報告」 「この一年間におきましては、人生初のライブを日本武道館にて開催し、満員御礼のもとギネス世界記録を達成