◇プロ野球 阪神-DeNA（31日、京セラドーム）DeNAが敵地で阪神と対戦。6回に筒香嘉智選手が今季1号となるソロホームランを放ち、点差を一時1点差に縮めました。DeNAが0-2で迎えた6回、先頭の筒香選手は阪神先発・才木浩人投手の2球目、145キロのストレートを捉え、ライトスタンドにギリギリ飛び込むソロホームランを放ちました。筒香選手はヤクルトとの開幕3戦目で今季初出場を果たし、4打数3安打をマークするなど好調な状態を見せ