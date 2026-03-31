アメリカのトランプ大統領は「ホルムズ海峡の開放」が実現しなくても軍事作戦を打ち切ることも検討していると報じられました。一方で、長期化する中東情勢の緊迫は、医療物資の仕入れにも影響が広がっています。■院長「患者に適切な医療届けられなくなるのでは…心配」街のクリニックと中東情勢。もう遠い話ではなくなってきています。ハピコワクリニック五反田・岸本久美子院長「（手袋が）サイズによっては入荷がなくなっている