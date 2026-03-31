アメリカとイスラエルによるイランへの大規模攻撃の開始から1か月が過ぎた29日、首都・テヘランのテレビ局が入るビルがミサイルとみられる攻撃を受けた。当時はテレビ局は生放送中だったが、スタッフ達は間一髪、脱出できたという。当時、テレビ局にいた記者がNNNの単独取材に応じ、攻撃時の緊迫の様子や、ジャーナリストに対する攻撃への強い非難、そして現地の人々の思いを語った。■生放送中に爆発音…建物に穴が開きドアは吹き