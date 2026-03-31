今が旬、近場でも楽しめる春のレジャー「いちご狩り」。今その楽しみ方もどんどん進化。どれだけ食べれば元を取れるのか？調べてきました。真っ赤に熟したいちごを好きなだけ摘んで好きなだけ食べる、いちご狩り。春の定番レジャーとして今、「いちご狩り」が家族連れで熱く盛り上がっています。夜空をイメージしたイルミネーションのなかで楽しめる“夜のいちご狩り”。多い時には180人以上の人が訪れるほど大人気。さらに！こち