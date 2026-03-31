女優の小芝風花（28）が31日、自身のインスタグラムを更新し、自身の手編みの「ピクミン」シリーズをコンプリートしたと報告した。小柴は「カラフルで可愛い」とつづりピクミンの写真を投稿。最近披露していた桃色の羽ピクミン、淡い緑色のヒカリピクミン、黒色の岩ピクミン、水色の氷ピクミンに加え、昨年編んでいた赤ピクミン、青ピクミン、黄ピクミン、紫ピクミン、白ピクミンを加えたもの。「前回のピクミンシリーズがと